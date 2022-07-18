В Азербайджане может открыться посольство Вьетнама

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, что обсуждается вопрос открытия посольства Вьетнама в Азербайджане, передает Vietnamnews.

Находящийся с официальным визитом в Ханое замминистра Мамедов также отметил, что между Азербайджаном и Вьетнамом существует много возможностей для активизации экономического сотрудничества, особенно в энергетическом секторе.

«Экономическое сотрудничество между двумя странами по-прежнему не соответствует высокому политическому сотрудничеству и дружбе между Азербайджаном и Вьетнамом. Двусторонний товарооборот между двумя странами в 2021 году достиг примерно 160 миллионов долларов США. И в этом году быстро растет», - сказал он.