В ПО «Азеригаз» состоялась встреча по сотрудничеству

В Производственном объединении «Азеригаз» состоялась встреча по вопросам сотрудничества между руководством Азербайджанского института по стандартизации, подведомственным Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики и руководством ПО.

Генеральный директор «Азеригаз» Руслан Алиев дал гостям краткую информацию о деятельности структуры. Подчеркнув, что удовлетворение потребностей клиентов всегда является одним из приоритетных направлений возглавляемого им учреждения, Руслан Алиев выразил надежду, что сотрудничество с Институтом внесет вклад в развитие данной сферы.

В свою очередь, первый заместитель гендиректора института, исполняющий обязанности гендиректора Ильхам Байрамов рассказал о деятельности возглавляемого им учреждения. Он отметил, что повышение удовлетворенности потребителей будет достигнуто за счет определения соответствия используемых потребителями газовых приборов и оборудования требованиям соответствующих нормативных документов. В итоге главы обоих учреждений договорились о подготовке и подписании рамочного соглашения о расширении сотрудничества.