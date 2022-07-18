Африка получит турецкие военные корабли

Турецкая кораблестроительная верфь Anadolu Shipyard подписала контракт с пока неназванной африканской страной на поставку двух десантных кораблей, поделилась газета Daily Sabah со ссылкой на источники.

«На этот раз верфь подписала еще 2 контракта на Landing Craft с африканской страной. Корабли будут сданы в течение 2 лет», - говорится в сообщении.

Anadolu Shipyard заявила, что спроектированные ими корабли пользуются спросом у ВМФ Турции и во многих других странах. К примеру, накануне верфь передала заказ для ВМФ Катара.

Всего в рамках катарского заказа было поставлено четыре десантных корабля, в том числе один быстроходный десантный корабль, два механизированных десантных корабля и один транспортно-десантный корабль. До этого Катар заказал у турецкой верфи два морских патрульных корабля.