Россия увидела угрозу своей безопасности в эстонском Фонде

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации "Фонд открытой Эстонии", сообщает ERR со ссылкой на заявление российского ведомства.

По заверению прокуратуры России, деятельность фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. "Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

"Такие решения всегда очень непонятные. Возможно, что это связано с тем, что мы годами организовываем в Кясму дискуссии "Голоса России". На деятельность нашего фонда это решение никак не скажется. Поэтому здесь особо и нечего комментировать", - сказала глава фонда Малл Хеллам.

Фонд открытой Эстонии был создан в 1990 году при поддержке американского филантропа Джорджа Сороса.