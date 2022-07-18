Икрам Нур, автор haqqin.az 11:36

Эрдоган ехал в Тегеран, прекрасно зная, что встречи с Владимиром Путиным и Ибрагимом Раиси будут у него весьма непростыми. Растущее влияние Турции на севере Сирии иранцы рассматривают как вызов своей гегемонии. России же хотелось бы, чтобы Анкара признала за ней право единолично контролировать стратегически важную магистраль М4, причем с минимальным вложением туда российских военных ресурсов.

То есть предварительные договоренности о том, что Тегеран и Москва не возражают против турецкой операции на севере Сирии, в любой момент могли бы быть отозваны партнерами Анкары по «астанинской тройке». В том, разумеется, случае, если бы Путин и Раиси почувствовали хоть какие-то колебания в позиции Эрдогана, увидели бы хоть малейшее его желание искать компромиссы в создании 30-километровой зоны безопасности вдоль южных границ Турции. Эрдоган не оставил им ни единого шанса. Его тактика в Тегеране, когда «тройка» превратилась в формат 1+2, то есть Турция в одиночестве против Ирана и России выстраивалась на нескольких нехитрых принципах. Во-первых, предложить каждому из оппонентов что-то для него эксклюзивное. Во-вторых, убедить их, что террористы ИГИЛ и вооруженные формирования PYD/YPG/PKK, а также FETO – явления одного порядка. И, наконец, в-третьих. Эрдоган умело обыграл антизападные и антиизраильские настроения, царящие в Тегеране давно, а в Москве – сравнительно недавно и, не давая никаких конкретных обещаний, сумел убедительно им посочувствовать.

Есть все основания полагать, что выглядело это следующим образом: Россия и Иран с гневом говорили о присутствии США в Сирии – Эрдоган вместе с ними возмущался, какое, дескать, безобразие. Москва и Тегеран осуждают атаки израильских ВВС по иранским объектам на сирийской территории – турецкий президент сокрушенно качает головой и говорит, что это, действительно, из ряда вон. Российская и иранская сторона настаивают на сохранении режима своего клиента – Башара Асада, но и тут у Эрдогана есть ответ: конечно-конечно, он должен принять участие в политическом процессе урегулирования ситуации в Сирии. Про себя добавляя: «А там уж или его сожрут во внутриполитической борьбе, либо вы сами, дорогие партнеры, его скинете за нелояльность». То есть турецкий президент сделал все, чтобы выглядеть «своим» в «астанинской тройке». В нужных местах кивал головой и делал озабоченное лицо – все для того, чтобы убедить Путина и Раиси в том, что он полностью разделяет их взгляды. А чтобы еще лучше их разделять – ему нужно провести операцию в Манбидже и Тель-Рифате.

После чего готов обсудить и контроль российской стороны над населенными пунктами Завие и Эрбейн в районе Идлиба, и иранский контроль над шиитскими городами Нубул и Захра в районе Айн-эль-Араба. Сразу после проведения спецоперации. Конечно, если ситуация позволит. И ведь ему удалось продвижение турецких интересов. Москва и Тегеран вынуждены были согласиться на турецкую операцию, оговорив, правда, свое согласие с просьбами к Эрдогану «действовать аккуратно». Что он с легкостью им и пообещал, ведь турецкая армия пойдет во втором эшелоне, а в первом – ее прокси из Сирийской свободной армии, а уж как у них сложатся отношения с курдскими боевиками и правительственными силами – с них и спрос. Блестящая и тонкая игра Эрдогана, основанная на том, что своих партнеров по «астанинской тройке» он читает как открытый лист и вдобавок превосходит классом, полностью удалась. И не факт, что все его оппоненты поняли, как он их в этот раз обошел.