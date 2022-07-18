Три европейских министра прибыли в Киев с необъявленным визитом

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает в среду телеканал Puls 24.

По данным телеканала, вместе с Шалленбергом в Украину приехали министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и глава МИД Чехии Ян Липавский. В программе министров значится встреча с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Другой информации телеканал не привел.