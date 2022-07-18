В добрый путь теперь уже бывших переселенцев провожали председатель Госкомитета по делам беженцев Ровшан Рзаев, спецпредставитель президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев и глава Исполнительной власти Зангиланского района Рамиз Гасанов.

Первый этап заселения пункта Агалы Зангиланского района, восстановленного в соответствии с концепцией «умного села», начался с жителей комплекса для вынужденных переселенцев, построенного в свое время в селе Масазыр Апшеронского района.

Историческая победа в 44-дневной войне доблестной азербайджанской армии дала возможность нашим соотечественникам, которые почти тридцать лет жили вдали от родных мест, вернуться к себе на родину, на территории, освобожденные от армянской оккупации. Переселение граждан в село Агалы является первым шагом в рамках Великого Возвращения народа-победителя. До оккупации эта административная территория объединяла три села.

На первом этапе в обновленное село Агалы переедут более сорока семей, которые в основном отбирались из числа вынужденных переселенцев, живших в наиболее тяжелых условиях во временных поселениях. При этом учитывалась площадь жилья, представляемая новоселам, в числе которых немало жителей трех сел, ранее располагавшихся на территории Агалы.

Распределение домов между новоселами осуществлялось путем жеребьевки на основе принципов справедливости и прозрачности. Сама жеребьевка проводилась в Управлении репатриации Госкомитета.

Одному из членов каждой семьи переселенцев была предложена работа, к которой они приступят сразу по приезде на новое место жительства.

В целом же, в Агалы переезжают пенсионеры, студенты, домохозяйки, инженеры, продавцы-кассиры, охранники, садовники, агрономы, учителя, врачи, лица, занимающиеся малым бизнесом, а также персонал, специализирующийся в сферах обслуживания, здравоохранения и образования.

Согласно действующему законодательству, в течение первых трех лет после возвращения на постоянное место жительства переселенцы будут пользоваться мерами социальной защиты, установленными государством.