Азербайджан и Пакистан намерены укреплять сотрудничество в области здравоохранения

11:57

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайи. Согласно сообщению пресс-службы министерства, на мероприятии обсуждались перспективы развития и укрепления сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки. Приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Пакистаном. Министр подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами во всех сферах является образцовым: «Наше сотрудничество с Пакистаном в области политики здравоохранения и общественного здравоохранения осуществляется на международном уровне – в рамках сотрудничества министров здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Организации экономического сотрудничества и Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения».

Теймур Мусаев заявил, что между Азербайджаном и Пакистаном существует тесное сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, несмотря на то, что меморандумов в этой связи подписано не было: «Наше сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки осуществляется в соответствии с положениями Протокола совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан. Согласно протоколу последней комиссии, Азербайджаном была определена рабочая группа по сотрудничеству в области здравоохранения, о чем был проинформирован сопредседатель». В завершение своего выступления Теймур Мусаев сказал, что надеется на более успешное сотрудничество в будущем.