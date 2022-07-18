Кыргызстан и Россия полностью перешли на расчеты в рублях

Кыргызстан практически полностью перешел на расчеты в рублях при проведении торговых операций с Россией, заявил министр экономики республики Данияр Амангельдиев на пресс-конференции в Бишкеке.

Москва и Бишкек начали переходить на расчеты в национальных валютах весной нынешнего года. По словам Данияра Амангельдиева, оплата в долларах все еще производилась за горюче-смазочные материалы. Недавно было решено о переводе расчетов с РФ за них в рублях.

Таким образом, как сказал министр экономики КР, кыргызская сторона в настоящее время оплачивает почти все импортируемые из России товары в российских рублях.

В своем выступлении он отметил, что из-за укрепления рубля в республике выросли цены на бензин и дизельное топливо. Сегодня Россия является основным поставщиком горюче-смазочных материалов на кыргызский рынок.