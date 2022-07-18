ООН: «Аль-Каида» на подъеме. Запад ждет долгосрочная угроза?

Воодушевленная стабильностью руководства и переходом власти в Афганистане к талибам «Аль-Каида», судя по всему, вновь начинает занимать такое положение, что ее следует рассматривать как главную террористическую группировку в мире и самую большую долгосрочную угрозу Западу, пишет «Голос Америки» со ссылкой на разведданные, которыми поделились государства-члены ООН и которые были опубликованы в новом докладе.

Разведданные свидетельствуют о том, что «Аль-Каида» пользуется определенной свободой при правлении талибана. Это позволяет руководству группировки чаще и легче общаться со своими филиалами и последователями и подавать себя как более привлекательный выбор по сравнению с ее соперником – «Исламское государство». «Международный контекст благоприятен для «Аль-Каиды», которая хочет, чтобы ее вновь признали лидером глобального джихада», – говорится в докладе ООН.

Кроме того, в документе также утверждается, что лидер «Аль-Каиды» Айман аль-Завахири, о котором долгое время ходили слухи, что он болен или находится при смерти, «жив и свободно общается».