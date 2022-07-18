Кто такой генерал Сычевой, командующий российской группировкой в Украине

Звание - генерал-лейтенант, ему 53 года, родился в Краснодарском крае, после училища служил в танковых и мотострелковых частях, после общевойсковой академии служил на должностях от заместителя командира полка до командира дивизии (в том числе знаменитой Таманской). После учебы в академии генштаба был начальником штаба 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, откуда он переместился в 8-ю гвардейскую армию Южного округа, пишет ВВС.

Далее в открытых данных возникает небольшая пауза (в ноябре прошлого года), а в феврале генерал оказался среди тех, в отношении кого ЕС ввел персональные санкции в связи с вооруженным вторжением в Украину. В отличие от трех других командующих группировками российской армии в Украине, фамилия этого военачальника не встречалась в новостях.

Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, "За отличие в военной службе" I, II и III степени, двумя орденами Мужества, а также медалью "Участник военной операции в Сирии".

Генерал Сычевой - четвертый командующий группировками в Украине, чью фамилию назвало Министерство обороны России. Сначала были рассекречены генералы Александр Лапин и Сергей Суровикин ("Центр" и "Юг" соответственно), в этот понедельник - Рустам Мурадов, воевавший в Чечне и возглавлявший российский контингент в Карабахе в 2021 году.