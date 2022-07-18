Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, утром в 5:30 в Хачмазскую центральную больницу поступили 5 человек с подозрением на отравление.

В 11:20 с таким же диагнозом в медицинское учреждение поступили еще 5 человек.

Отмечается, что большинство из отравившихся дети и подростки.