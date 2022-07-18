Массовое отравление в Набрани количество пострадавших выросло до 10; обновлено 13:17
Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, утром в 5:30 в Хачмазскую центральную больницу поступили 5 человек с подозрением на отравление.
В 11:20 с таким же диагнозом в медицинское учреждение поступили еще 5 человек.
Отмечается, что большинство из отравившихся дети и подростки.
* * * 12:33
В центре отдыха в Хачмазском районе отравились 5 человек, передает АПА.
Отмечается, что состояние 5 человек ухудшилось после обеда в центре отдыха «Мякан», расположенном в Набрани.
Они были госпитализированы в Центральную районную больницу Хачмаза. По предварительной версии, пострадавшие получили пищевое отравление.
По факту ведется расследование.