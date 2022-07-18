Раскрыты подробности плана Европы на случай остановки газа из России

Евросоюз намерен с августа добровольно сократить потребление газа внутри объединения на 15% из-за рисков полного прекращения поставок газа со стороны России, говорится в черновике плана ЕС под названием «Экономия газа для безопасной зимы», с которым ознакомилось Bloomberg.

Отмечается, что полную версию документа Еврокомиссия должна представить в среду, 20 июля. Bloomberg утверждает, что в рамках мер, которые должны помочь Европе пережить зиму без российского газа, ЕК предлагает сократить использование обогревающих и охлаждающих систем, а также планирует ряд рыночных мер, которые позволят добиться баланса спроса и предложения. В случае обострения ситуации у Еврокомиссии появится право вводить экстренные меры, перенаправляя потоки.

Согласно информации агентства, в документе прогнозируется падение ВВП ЕС на 1,5% в случае суровой зимы. При этом ключевая задача плана - обеспечить доставку топлива на энергогенерирующие мощности. Принятие плана потребует согласия всех членов ЕС, однако далеко не все страны согласны снизить потребление, аргументируя это тем, что у них уже есть национальные планы на случай резкого падения экспорта газа.