В Баку сохранится ветреная погода

В Баку и на Апшеронском полуострове 21 июля осадков не ожидается. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер, который местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днем - 30-34°, в Баку ночью - 22-24° тепла, днем - 32-34°. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65%.

В районах в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах вероятны кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 23-27° тепла, днем - 34-39°, местами 41°, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 23-28°.