Джафаров избил жену до смерти и сел в тюрьму на 18 лет

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над жителем Шемахинского района 37-летним Шакиром Джафаровым, обвиняемым в убийстве жены с особой жестокостью.

Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел 1 октября прошлого года в Шемахе. Шакиру Джафарову, вернувшемуся домой в нетрезвом состоянии, никто не открыл дверь, и мужчине, чтобы попасть в дом, пришлось перелезать через забор. Джафаров стал выражать недовольство супруге Сакине, которая, к слову, приходилась ему двоюродной сестрой. Та ответила, что была занята и не слышала стук в дверь. Разъяренный таким ответом Джафаров начал нещадно избивать супругу. На шум сбежались дети, но мужчина продолжал вымещать свою злость на Сакине. Супругу Шакир бил более часа, женщина от полученных травм скончалась.

Шакиру Джафарову было предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК Азербайджана. Мужчина признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях, подтвердил свои показания следствию и отказался давать показания в суде. В своих показаниях следствию Джафаров заявил, что они с Сакиной любили друг друга и что у них было четверо детей. Хотя между ними часто возникали словесные перепалки, он редко поднимал руку на жену. По словам мужчины, в злополучный день ему не понравилось, как супруга ответила ему. «Я схватил ее за руку и вывел из ванной. Спросил - как ты разговариваешь со мною? Ударил ее по лицу. Не помню, сколько ударов нанес, потому что был пьян. Изо рта Сакины шла кровь, и мои руки тоже были в крови». Старшая дочь умоляла отца остановиться, но Шакир ее мольбы проигнорировал.