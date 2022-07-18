Сахиль Бабаев анонсирует продолжение реформ

«В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, которые он дал на совещании по итогам первого полугодия текущего года, будут подготовлены и представлены главе государства предложения по продолжению социальных реформ и в будущем году». Об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Он отметил значительный рост размера социальных выплат в последние годы.

«За последние три с половиной года в Азербайджане были реализованы три пакета социальных реформ, охвативших четыре миллиона граждан, сказал глава ведомства. На эти цели выделено шесть миллиардов манатов, то есть более 20 процентов госбюджета», - отметил Бабаев.