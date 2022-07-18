Сахиль Бабаев анонсирует продолжение реформ
«В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, которые он дал на совещании по итогам первого полугодия текущего года, будут подготовлены и представлены главе государства предложения по продолжению социальных реформ и в будущем году». Об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
Он отметил значительный рост размера социальных выплат в последние годы.
«За последние три с половиной года в Азербайджане были реализованы три пакета социальных реформ, охвативших четыре миллиона граждан, сказал глава ведомства. На эти цели выделено шесть миллиардов манатов, то есть более 20 процентов госбюджета», - отметил Бабаев.
По его словам, в этот период минимальная заработная плата в Азербайджане выросла в 2,3 раза, фонд заработной платы - в 2,2 раза. В фонд заработной платы дополнительно направлено восемь миллиардов манатов.
Глава ведомства также отметил рост социальных пособий и пенсий в 3,5 раза, минимальной пенсии - в 2,2 раза, среднемесячной пенсии - на 75 процентов.
«Средства, ежегодно выделяемые на пособия и пенсии, выросли с 400 миллионов до 1 миллиарда манатов по сравнению с 2018 годом, достигнув 1,4 миллиарда манатов», - сказал Бабаев.