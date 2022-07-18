Накануне вечером армянские вооруженные силы начали проводить инженерно-технические и соорудительные работы с целью создания боевых позиций в направлении села Шушакенд Ходжалинского района. Об этом сообщает haqqin.az.

С целью предотвращения этой незаконной деятельности, вступающей в противоречие с Московским соглашением о капитуляции Армении, подразделениями вооруженных сил Азербайджана был открыт предупредительный огонь и приняты все необходимые превентивные меры, включая информирование командования контингента российских миротворцев. Спустя час на место инцидента прибыла группа личного состава миротворцев.

Однако вместо того, чтобы пресечь незаконную деятельность армянских вооруженных сил и остановить проводимые работы, российские миротворцы, напротив, обеспечили безопасность армянских бандформирований и создали условия для продолжения работ в ночные часы.

Напомним, что на последнем совещании президент Ильхам Алиев заявил, что Россия взяла на себя обязательство вывести подразделения армянской армии с международно признанной азербайджанской территории, однако впоследствии нарушила взятое на себя обязательство. Очевидно, что российский миротворческий контингент не только не прилагает усилий для решения возникшей проблемы, но своими действиями усугубляет возникшую эскалацию.

Обращаемся с вопросом к командованию российских миротворцев: что происходит? И как понимать действия российских военных?