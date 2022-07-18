Генпрокуратура о массовом отравлении в Хачмазе
Генеральная прокуратура распространила заявление в связи с массовым отравлением в Хачмазском районе.
В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что в связи с пищевым отравлением в одном из центров отдыха в Хачмазском районе 11 человек обратились в больницу, 6 человек выписаны из стационара на амбулаторное лечение, 5 человек продолжают лечение в стационарном порядке. Врачи оценивают их состояние как нормальное. В Хачмазском районном отделе полиции ведется расследование.
Для определения причины отравления взяты образцы пищи из центра отдыха, назначены соответствующие экспертизы.