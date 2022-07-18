Завтра футбольный клуб «Нефтчи» начинает свою 21-ю европейскую кампанию. В кипрской Ларнаке в 21:30 по бакинскому времени бакинская команда выйдет на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Ариса» из Лимассола.

Да, «Нефтчи» в 21-й раз будет играть в еврокубках. Если учесть, что для азербайджанских футбольных клубов нынешний сезон - 27-й в континентальных турнирах, то несложно подсчитать, что «Нефтчи» шесть раз пролетал мимо еврокубков. Команда дебютировала в Европе в сезоне 1995/96. Тогда в Кубке кубков «Нефтчи» играл против… кипрского АПОЭЛ. Старт получился неудачным. В гостях наша команда проиграла 0:3, а на стадионе кипрские болельщики жгли флаг Турции, положив начало фанатским бесчинствам, которые творились в последующие годы, когда азербайджанские клубы волею жребия вынуждены были ехать на Кипр.

Ответная игра проходила в Сумгаите. Тут «Нефтчи», в принципе, не так уж плохо смотревшийся и в выездной встрече, имел много моментов, но забить так и не смог – 0:0.

Шанс взять реванш у АПОЭЛ судьба предоставила «Нефтчи» 17 лет спустя. К 2012 году азербайджанский клубный футбол заметно окреп, но в групповых раундах наши команды до того сезона так ни разу и не играли. Первым исторического успеха добился «Нефтчи». Символично, что команда Беюкаги Гаджиева сделала это именно на Кипре. После домашней ничьей 1:1 бакинцы обыграли АПОЭЛ в гостях со счетом 3:1 и вышли в групповой этап Лиги Европы.

И вот спустя еще 10 лет новое противостояние «Нефтчи» и киприотов. И вновь интересное совпадение: вице-чемпион Азербайджана будет играть против еврокубкового дебютанта, коим был сам 27 лет тому назад. «Арис» занял 4-е место в чемпионате Кипра и впервые пробился в еврокубки.

Хочется верить, что спустя 27 лет в азербайджано-кипрском противостоянии вновь победит опыт – в данном случае «Нефтчи».

Если бакинцев жребий сводит с киприотами лишь в третий раз, то в целом для азербайджанского клубного футбола это будет уже восьмое противостояние с островитянами. Помимо «Нефтчи», восемь матчей с киприотами провел «Карабах» и два – «Габала». Общая статистика: пять побед у азербайджанских команд, три – у кипрских и еще в шести матчах была зафиксирована ничья. Разница мячей: 19:17 в нашу пользу. Три победы из пяти над киприотами одержал «Карабах», по одной победе в активе «Нефтчи» и «Габалы».