Генпрокуратура: жительницу Джалилабада зарезал ее пасынок

По факту смерти в мае 2021 года в результате полученных травм и увечий при невыясненных обстоятельствах жительницы села Зербиялли Джалилабадского района Гюльгаз Асадовой (1954 г.р.) было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, однако производство по делу было приостановлено в связи с невозможностью установления лица (лиц), совершившего преступление. Об этом haqqin.az сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

После повторного изучения уголовного дела в апреле нынешнего года было принято решение о возобновлении расследования.

Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что пасынок потерпевшей Сабир Асадов (1967 г.р.) во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений, нанес ножевые ранения в левую ногу Гюльгаз Асадовой, в результате чего та скончалась.

На основании собранных доказательств Сабиру Асадову было предъявлено обвинение по статье 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.