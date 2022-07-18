Посол России о подготовке Северной Кореи к ядерным испытаниям

Российская сторона не располагает какой-либо информацией о том, что Северная Корея может готовиться к проведению ядерных испытаний, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в эфире телеканала "Россия-24".

"В открытой прессе КНДР об этом ничего не сообщается, какой-то информации, связанной с подготовкой испытания, готовности руководства КНДР провести испытания, такой информацией мы не располагаем. Но исходим, конечно, из того, что лучше бы этого не было", - цитирует его Интерфакс.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с коллегами из Японии и Южной Кореи заявил, что всерьез обеспокоен в связи с тем, что Северная Корея может провести ядерное испытание. С начала 2022 года КНДР провела более 10 испытаний баллистических ракет.