Карлсен отказался от матча за шахматную корону

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен объявил, что не будет защищать свой титул, сообщает портал chess24.

Комментируя свое решение, 31-летний гроссмейстер заявил, что «по-прежнему будет лучшим в мире шахматистом, не заботясь о титулах».

Таким образом, в матче за шахматную корону сразятся россиянин Ян Непомнящий, выступающий под флагом ФИДЕ, и китаец Динг Лирен, занявший второе место на последнем турнире претендентов.

Напомним, что ранее Магнус Карлсен выдвинул свои требования ФИДЕ, чтобы принять участие в матче за шахматную корону. Он также заявлял, что готов сыграть только с французским гроссмейстером Алирезой Фируджей, однако тот занял последнее место на турнире претендентов.