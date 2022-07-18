Китайские грузовики захватывают российский рынок
Китайские компании захватили российский рынок грузовиков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства «Автостат».
Согласно данным, к середине июля совокупная доля китайских брендов в сегменте грузовиков от 3,5 тонны достигла 44% и обошла российских производителей, чья доля упала до 43%. Причем доля китайских грузовиков растет стремительно. По итогам июня она составляла только 31%, а к середине июля - уже 44%, при этом доля российских компаний за аналогичный сегмент снизилась с 53% до 43%. Среди брендов лидером сегмента по-прежнему остается российский «КамАЗ», который в июне продал 2,3 тыс. машин против 973 грузовиков китайского бренда Shacman. При этом продажи «КамАЗа» в сравнении с довоенным периодом упали на 28,3%, а китайского - выросли почти на 250%. «Автостат» отмечает, что у других китайских брендов схожая динамика продаж.