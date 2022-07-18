Минздрав: ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается

«Статистика последних дней показывает, что ситуация с коронавирусом в мире идет к ухудшению. Мы и ранее говорили, что в конце лета-начале осени ситуация будет хуже». Об этом заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов в прямом эфире на странице ведомства в Instagram.

По его словам, до сих пор эпидемиологическая ситуация находилась под контролем, однако ситуация в мире отразится и на Азербайджане.

«К сожалению, ситуация в стране идет к ухудшению. Это было ожидаемо», - сказал он.

Эксперт отметил, что распространение новых штаммов с легкостью разрушает иммунитет, который постепенно формируется у людей.

«Даже люди, зараженные штаммом «Омикрон» в начале этого года, могут снова заразиться мутировавшими штаммами. Массовое ослабление иммунитета у людей и является причиной сегодняшней ситуации. И это естественно, потому что омикрон-штамм быстро распространяется», - заключил Эйвазов.