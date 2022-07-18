Иран и Россия перешли на расчеты в нацвалюте

Иран приступил к расчетам в российских рублях и иранских риалах в финансовых операциях с Россией, чтобы снизить влияние ситуации с долларом, сообщил глава Центробанка Ирана Али Салихабади по итогам заседания Кабмина.

Он отметил, что переход на расчеты в нацвалюте начат со среды, 20 июля. По словам Салихабади, данный шаг укрепит экономические отношения Ирана с Россией, тогда как значимость других валют, таких как доллар и евро, на иранском рынке снизится. «Хороший шаг был сделан накануне благодаря заключению сделки на два миллиона рублей. Надеюсь, так продолжится, объем сделок увеличится»,- цитирует Салихабади Anadolu.

Он также добавил, что в Тегеране надеются уменьшить объем и влияние таких валют, как доллар и евро за счет разнообразного валютного портфеля.