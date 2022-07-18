Евросоюз готовится к зиме без российского газа

Европейский союз принял решение готовиться провести зиму без газа из России. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций».

В последнее время Европа активно ищет пути замены российского сырья. Накануне заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику, которая в условиях крайне высоких цен на газ впервые стала рентабельной.