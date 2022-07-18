Названы самые миролюбивые страны мира: на каком месте Азербайджан? рейтинг
Азербайджан в рейтинге самых миролюбивых стран мира оказался на 128-м месте из 163. Об этом свидетельствуют свежие данные Global Peace Index за 2022 год.
В целом, на место страны в рейтинге миролюбия влияет наличие конфликтов или войн на их территории, участие в них на территории других стран, количество смертей из-за войн/конфликтов, отношения с соседними странами, уровень преступности, количество беженцев, терроризм, политическая нестабильность, количество заключенных, уровень милитаризации, наличие ядерного оружия, участие в миротворческих миссиях и прочее.
При этом лидером рейтинга уже который год подряд стала Исландия.
Топ-10 самых миролюбивых стран мира:
1. Исландия
2. Новая Зеландия
3. Ирландия
4. Дания
5. Австрия
6. Португалия
7. Словения
8. Чехия
9. Сингапур
10. Япония
Топ-10 самых немиролюбивых стран мира:
1. Афганистан
2. Йемен
3. Сирия
4. Россия
5. Южный Судан
6. Демократическая Республика Конго
7. Ирак
8. Сомали
9. Центральная Африканская Республика
10. Судан