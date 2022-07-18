Азербайджан в рейтинге самых миролюбивых стран мира оказался на 128-м месте из 163. Об этом свидетельствуют свежие данные Global Peace Index за 2022 год.

В целом, на место страны в рейтинге миролюбия влияет наличие конфликтов или войн на их территории, участие в них на территории других стран, количество смертей из-за войн/конфликтов, отношения с соседними странами, уровень преступности, количество беженцев, терроризм, политическая нестабильность, количество заключенных, уровень милитаризации, наличие ядерного оружия, участие в миротворческих миссиях и прочее.

При этом лидером рейтинга уже который год подряд стала Исландия.