Минздрав: оспы обезьян в Азербайджане нет, но это не значит, что ее не будет

«В Азербайджане не зарегистрированы случаи заражения оспой обезьян». Об этом во время прямой трансляции на странице Министерства здравоохранения в Instagram заявил главный эксперт ведомства Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что бороться с вирусом оспы обезьян можно, держа эпидемиологическую ситуацию в стране под контролем.

«Вирус оспы обезьян еще не получил широкого распространения. В настоящее время в Азербайджане этот вирус не зарегистрирован. Но это не значит, что этого не произойдет. Следует иметь в виду, что для борьбы с болезнью в Азербайджане приняты достаточно передовые меры», - добавил специалист.