Ситуация на фронтах Украины: почему скрывают информацию

Каждое утро руководство Украины получает отчет о состоянии дел на фронте и в войсках. Однако эта информация на 90% закрыта для украинского общества, сказал в интервью «Украинскому радио» секретарь Службы национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, эти данные крайне чувствительны, а их некорректное, несвоевременное и с погрешностью представление может привести к потерям в рядах армии Украины.

«Я хочу, чтобы все поняли, что это очень серьезный вопрос. И считать, что мы должны в режиме онлайн передавать всю информацию с фронта - это выйдет за рамки определенных процессов. И когда наши войска атакуют, особенно из того оружия, которое в последнее время мы начали получать от наших партнеров, имейте в виду, что за этим оружием... открыли охоту», - отметил секретарь СНБО.

По его словам, вооружение, поступающее в Украину от международных партнеров, после обучения украинских военных сразу отправляется на фронт, а не находится на складах. Данилов подчеркнул, что ни одной единицы оружия по вине украинских военных или медийщиков враг не уничтожил.