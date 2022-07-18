Эрдоган о подписании итогового документа по зерновому коридору

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что итоговый документ по созданию коридора для поставок морем зерна из Украины может быть подписан на текущей неделе. Об этом он заявил по возвращении из Тегерана, где принял участие в саммите "астанинской тройки", передает газета Habertürk.

"Мы хотим завершить этот процесс подписанием соглашения на нынешней неделе. Надеемся, что в ближайшие дни начнется реализация плана. Процесс [перевозки зерна] будет управляться из координационного центра в Стамбуле, в работе которого, наряду с нашей страной, будут участвовать представители России, Украины и ООН. Мы продолжаем прилагать усилия для завершения этого процесса, который жизненно важен для глобальной продовольственной безопасности", - отметил он.

По его словам, Россия положительно оценивает усилия Анкары по урегулированию украинского кризиса. "[Президент России Владимир] Путин положительно оценивает наши усилия по урегулированию в Украине и даже благодарит нас за это", - отметил Эрдоган.