Глава СНБО: Зеленский приказал освободить всю Украину

Президент Украины Владимир Зеленский приказал освободить от российской армии всю Украину. Разговоры о том, что это касается только Херсонской области, не совсем соответствуют действительности, заявил в интервью «Украинскому радио» секретарь Службы национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Президент дал приказ освободить всю нашу Украину... Каким образом, очередь, сроки – все это за военными. Этот вопрос поднимается на ставке Верховного главнокомандующего – президента нашей страны. И сказать, что это только Херсонская область, о которой все сейчас говорят, это не совсем соответствует действительности. Президент отвечает за всю Украину. Сроки и очередность определяют военные совместно на заседаниях под председательством президента нашей страны», – рассказал Данилов.