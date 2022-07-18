Эрдоган о нормализации азербайджано-армянских отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по завершении встречи в Тегеране с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и российским лидером Владимиром Путиным ответил на вопрос журналистов о нормализации азербайджано-армянских отношений.

«Я недавно говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу вопроса нормализации отношений между Баку и Ереваном. Тогда Ильхам Алиев мне сказал, что процесс продолжается в позитивном ключе. Как вы знаете, президент Азербайджана, премьер-министр Армении и председатель Совета ЕС недавно встретились в Брюсселе. Ильхам Алиев в ходе разговора со мной также охарактеризовал эту встречу как позитивную. Согласно нашей информации, процессы идут», - сказал он.