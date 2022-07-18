Турция ожидает от России и Ирана поддержки в вопросе проведения антитеррористической операции на 30 км вглубь сирийской территории от турецкой границы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов, сопровождавших его в поездке в Тегеран.

Турецкий лидер также привлек внимание к тому, что США покидают районы Сирии к востоку от реки Евфрат, что является одним из следствий астанинского процесса. Эрдоган подчеркнул, что именно США «подпитывали» террористов в этом районе соседней страны. «Участники астанинского процесса заявляют, что Америке необходимо покинуть восток Евфрата. Результаты отражают ожидания Турции», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что вопрос проведения новой антитеррористической операции на севере Сирии будет оставаться на повестке Анкары до тех пор, пока сохранится угроза нацбезопасности Турции: «Анкару не обманут попытки террористов ввести в заблуждение турецкую армию путем вывешивания флагов Башара Асада в районах севера Сирии. Эти уловки не пройдут», - цитирует его Anadolu.