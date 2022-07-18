Турция ожидает поддержки России и Ирана по спецоперации в Сирии новость дополнена
Турция ожидает от России и Ирана поддержки в вопросе проведения антитеррористической операции на 30 км вглубь сирийской территории от турецкой границы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов, сопровождавших его в поездке в Тегеран.
Турецкий лидер также привлек внимание к тому, что США покидают районы Сирии к востоку от реки Евфрат, что является одним из следствий астанинского процесса. Эрдоган подчеркнул, что именно США «подпитывали» террористов в этом районе соседней страны. «Участники астанинского процесса заявляют, что Америке необходимо покинуть восток Евфрата. Результаты отражают ожидания Турции», - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что вопрос проведения новой антитеррористической операции на севере Сирии будет оставаться на повестке Анкары до тех пор, пока сохранится угроза нацбезопасности Турции: «Анкару не обманут попытки террористов ввести в заблуждение турецкую армию путем вывешивания флагов Башара Асада в районах севера Сирии. Эти уловки не пройдут», - цитирует его Anadolu.
На вопрос журналиста: «Позиция какой из стран - Ирана или России ближе к Турции по сирийскому вопросу?», Эрдоган сказал: «Позиция Путина по астанинскому процессу такая же, какой была в начале астанинского процесса. Что касается Тегерана, то на фоне смены президента имеют место определенные изменения, но такая страна, как Иран, не меняет отношения к вопросам в столь краткие сроки».
При этом турецкий лидер подчеркнул, что Турция признает территориальную целостность Сирии.