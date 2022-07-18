В зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе пресечена попытка несанкционированного провоза оружия. Об этом сообщает издание «Минвал» со ссылкой на информированные источники.

Согласно информации, накануне в 17:15 на контрольно-пропускном пункте азербайджанской армии была остановлена для досмотра колонна миротворцев Российской Федерации в составе 1 БТР 82А и 3 автомобилей «Урал», которая следовала через Агдам по маршруту Аскеран – Агдере.

В ходе досмотра автомобилей в грузовом отсеке одной из машин между спальными матами было обнаружено не менее пяти автоматов Калашникова (АКМ).

В ответ на грубое нарушение правил – провоз оружия и боеприпасов без документов – колонна была остановлена и отправлена обратно.