Благодаря неотложным мерам, предпринятым силами МЧС, пожар в поселке Гадрут Ходжавендского района потушен, предотвращено распространение пожара на большую территорию.

Как сообщили в ведомстве, в результате пожара, по предварительным данным, сгорели 5 гектаров сухой травы, кустарников, фруктовых деревьев и 10 гаражей на площади 150 кв.м. Прилегающие территории, в том числе и другие строения, были защищены от огня.

Также продолжаются мероприятия по борьбе с пожаром, произошедшим вблизи села Гюнешли Ходжавендского района на территории с высокой минной опасностью со сложным рельефом. К тушению пожара привлечен вертолет авиационного отряда МЧС.