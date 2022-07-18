МЧС о пожаре в Ходжавенде видео
Благодаря неотложным мерам, предпринятым силами МЧС, пожар в поселке Гадрут Ходжавендского района потушен, предотвращено распространение пожара на большую территорию.
Как сообщили в ведомстве, в результате пожара, по предварительным данным, сгорели 5 гектаров сухой травы, кустарников, фруктовых деревьев и 10 гаражей на площади 150 кв.м. Прилегающие территории, в том числе и другие строения, были защищены от огня.
Также продолжаются мероприятия по борьбе с пожаром, произошедшим вблизи села Гюнешли Ходжавендского района на территории с высокой минной опасностью со сложным рельефом. К тушению пожара привлечен вертолет авиационного отряда МЧС.
Кроме того, силы Государственной службы пожарной охраны МЧС за короткое время потушили пожары, возникшие на открытых территориях села Мурадханлы Губадлинского района, села Бинедереси Ходжавендского района и села Айбасанлы Физулинского района, прилегающие территории, в том числе линии коммуникаций, были защищены от огня.