Спецоперация СГБ: арестованы спасители зэков

Служба государственной безопасности провела расследование в связи с подозрениями касательно смягчения наказания заключенного Эльгюна Гусейнова. В Министерстве юстиции вызвало подозрение представленное заявление о примирении со стороны законного наследника пострадавшего. В ходе расследования было установлено, что документ составлен фиктивно посредством компьютерной программы.

«Это действие содержит признаки киберпреступности, поэтому материалы были переданы в Службу государственной безопасности. В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному по данному факту, было установлено, что Санан Мехтиев, Этибар Мехтиев и Васиф Исмайлов, ранее отбывавшие наказание в том же исправительном учреждении, что и Эльгюн Гусейнов, выйдя на свободу, вошли в преступный сговор, и по заказу некоторых осужденных готовили от имени пострадавших сторон якобы заверенные в нотариальном порядке фальшивые заявления с QR-кодом о примирении и возмещении ущерба.

Они создали в интернете фальшивую страницу с интерфейсом, похожим на интерфейс официального сайта, где и разместили эти документы. Таким образом, во время судебных процессов эти заявления представлялись как размещенные на официальном сайте и подтвержденные QR-кодом документы. Для досрочного освобождения других заключенных эта преступная группа теми же методами с помощью компьютерных технологий подготовила фиктивные документы о том, что якобы с пострадавшей стороной достигнуто примирение и ущерб возмещен, представив их по назначению для ссылки во время судебных процессов, совершив тем самым преступное деяние, - говорится в заявлении.

Санан Мехтиев, Этибар Мехтиев и Васиф Исмайлов привлечены к уголовной ответственности по ст. 320.1, 273-2 и 294.3 УК Азербайджана, и созданная ими электронная страница закрыта.