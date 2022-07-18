Эрдоган вновь предупредил Швецию и Финляндию

Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без выполнения условий, касающихся противодействия организациям, которые Анкара считает террористическими, сказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Тегерана.

"Мы очень четко обозначили свою позицию в вопросе членства в НАТО Финляндии и Швеции за столом переговоров с участием генсека НАТО. Нет ничего секретного и тайного. Наше условие в том, чтобы эти страны прекратили деятельность на своей территории террористических организаций и выдали имеющихся у них террористов. Если они не выполнят наших условий, не может быть и речи о том, чтобы мы положительно смотрели на этот процесс [вступления в НАТО]", - приводит слова Эрдогана TRT.