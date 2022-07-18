США отправляют в Украину еще четыре HIMARS

США отправляют в Украину еще четыре комплекса HIMARS. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Таким образом, общее их количество достигнет 16.

Русская служба BBC отмечает, что первые HIMARS позволили Украине атаковать склады боеприпасов в тылу России, таких ударов было уже несколько десятков.

На днях стало известно, что Украина ведет переговоры о поставке снарядов с дальностью выстрела до 300 км.

Российское Минобороны утверждает, что уничтожило три таких комплекса, подтверждения этой информации нет.