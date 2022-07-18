Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с прощальной речью перед парламентом страны. Как сообщает The Guardian, члены консервативной партии провожали его аплодисментами.

«Мы помогли, я помог провести эту страну через пандемию, спасти другую страну (Украину - ред.) от варварства. И, честно говоря, этого достаточно, чтобы продолжать. Миссия в значительной степени выполнена», - сказал он.

Джонсон также дал совет своему пока неизвестному преемнику. «Держитесь ближе к американцам, будьте ближе к украинцам и выступайте за свободу», - напутствовал он.

Закончил бывший премьер-министр свое выступление следующими словами: «Я хочу поблагодарить всех здесь и Hasta la vista, baby» («До свидания, детка» - ставшая крылатой фраза киборга Терминатора из фильма «Терминатор 2: Судный день», произносимая Арнольдом Шварценеггером).