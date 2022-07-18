Путин объявил о «новой эпохе в мировой истории»
Наступает новый этап в мировой истории, заявил президент России Владимир Путин, указав, что уходящая однополярная система мира стала тормозом его развития, передают российские СМИ.
«Модель тотального доминирования золотого миллиарда», по словам Путина, несправедлива, она делит народы «на первый и второй сорт», а потому «является расистской и неоколониальной по сути своей». Лежащая в основе этой модели «либеральная, глобалистская идеология», считает российский президент, «приобретает черты тоталитаризма» и сдерживает свободное историческое созидание.
«Элиты золотого миллиарда» «панически боятся, что другие центры мирового развития могут представить свои варианты развития», отметил Путин. «Как бы западные и так называемые наднациональные элиты не пытались сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста», - считает российский лидер.
Путин уточнил, что «суверенитет - это свобода национального развития, а значит, и каждого человека». Он полагает, что суверенные государства будут служить примером для других в стандартах «качества жизни людей, защиты традиционных ценностей, высоких гуманистических идеалов», где человек становится «не средством, а высшей целью». Президент РФ сказал, что сейчас происходят «революционные трансформации», которые направлены на построение «гармоничного, более справедливого, безопасного миропорядка».