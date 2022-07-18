Путин объявил о «новой эпохе в мировой истории»

«Модель тотального доминирования золотого миллиарда», по словам Путина, несправедлива, она делит народы «на первый и второй сорт», а потому «является расистской и неоколониальной по сути своей». Лежащая в основе этой модели «либеральная, глобалистская идеология», считает российский президент, «приобретает черты тоталитаризма» и сдерживает свободное историческое созидание.

«Элиты золотого миллиарда» «панически боятся, что другие центры мирового развития могут представить свои варианты развития», отметил Путин. «Как бы западные и так называемые наднациональные элиты не пытались сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста», - считает российский лидер.

Путин уточнил, что «суверенитет - это свобода национального развития, а значит, и каждого человека». Он полагает, что суверенные государства будут служить примером для других в стандартах «качества жизни людей, защиты традиционных ценностей, высоких гуманистических идеалов», где человек становится «не средством, а высшей целью». Президент РФ сказал, что сейчас происходят «революционные трансформации», которые направлены на построение «гармоничного, более справедливого, безопасного миропорядка».