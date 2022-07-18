Эрдоган: Байден не ставил перед Анкарой условий
Президент США Джо Байден не ставил перед Анкарой условий по Греции в вопросе продажи Анкаре истребителей F-16, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов, сопровождавших его в поездке в Тегеран.
«Мы заявили о необходимости взаимной поддержки стран-членов НАТО», - сказал он.
Эрдоган выразил сожаление в связи с наличием небольшой группы законодателей в Палате представителей США, выступающих против оборонного соглашения с Анкарой: «На мой взгляд, выдвигаемые условия (по поставкам F-16 в Турцию) не являются обязывающими для Анкары. Главное, чтобы они поддержали предложение и передали Турции новые F-16. Наша страна в силах сама проводить ремонт имеющихся на вооружении военных самолетов. В этом вопросе нет никаких проблем».
Он также отметил, что многое в США зависит от намеченных на ноябрь промежуточных выборов.
Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку к оборонному бюджету, которая усложнит передачу Турции истребителей F-16, требуя гарантий, что Анкара не будет вторгаться на них в воздушное пространство Греции. «За» проголосовали 244 конгрессмена, против – 179. С инициативой выступили представители Демократической партии Фрэнк Пэллон и Крис Паппас. Напомним, что США исключили Турцию из программы производства F-16 за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.