Эрдоган: Байден не ставил перед Анкарой условий

Президент США Джо Байден не ставил перед Анкарой условий по Греции в вопросе продажи Анкаре истребителей F-16, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов, сопровождавших его в поездке в Тегеран.

«Мы заявили о необходимости взаимной поддержки стран-членов НАТО», - сказал он.

Эрдоган выразил сожаление в связи с наличием небольшой группы законодателей в Палате представителей США, выступающих против оборонного соглашения с Анкарой: «На мой взгляд, выдвигаемые условия (по поставкам F-16 в Турцию) не являются обязывающими для Анкары. Главное, чтобы они поддержали предложение и передали Турции новые F-16. Наша страна в силах сама проводить ремонт имеющихся на вооружении военных самолетов. В этом вопросе нет никаких проблем».