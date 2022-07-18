Президент РФ Владимир Путин заявил, что немного простыл под кондиционером в ходе своего визита в Тегеран во вторник.

В среду на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» во время выступления Владимир Путин периодически покашливал. Президент РФ объяснил это сильной работой кондиционеров в Тегеране.

«Вчера в Тегеране было очень жарко - плюс 38, а кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», - сказал президент, пожелав участникам форума «заниматься здоровьем».