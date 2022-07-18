Зурабишвили об историческом моменте для Грузии

Депутаты Европарламента прибыли в Грузию в исторический момент, какой редко бывает в стране. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на совместном брифинге с председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Макалистером.

«Визит проходит в очень важный для нас момент, таких исторических моментов было немного. Этот визит может оказаться решающим для нашего европейского будущего. В это время выслушать европарламентариев и поделиться нашими посланиями с ними чрезвычайно важно. Также следует отметить, что депутаты европарламентарии приехали сегодня в рамках регионального визита. Это также подчеркивает геополитическую значимость этого региона в современном мире", - сказала президент.

Зурабишвили также обратила внимание на европейскую перспективу Грузии и выполнение 12 рекомендаций Брюсселя, необходимых для получения страной статуса кандидата в члены ЕС:

«Мы должны понимать, и, пожалуй, это главное для этой страны, что европейская перспектива, которая была нам дана Европарламентом, а также Европейским советом, чрезвычайно важна. Иногда мы забываем об этом и не видим, что это сделанный шаг, который уже не будет отозван. Это требует от нас быть достойными этой европейской перспективы. С другой стороны, на ближайшее будущее может быть еще важнее то заявление, что мы получим статус кандидата в конце года, если выполним главные рекомендации, которые мы называем 12 пунктами, и работа над которыми должна начаться. Эта работа должна начаться в Брюсселе, куда, по моим ожиданиям, поедут представители власти, чтобы прояснить с Комиссией некоторые детали и то, как должны быть выполнены некоторые части этих пунктов».