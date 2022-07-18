США отметили успехи Азербайджана в борьбе с торговлей людьми

Госдеп США вывел Азербайджан из "Контрольного списка" в связи с торговлей людьми и перевел в рейтинг уровня 2. Информацию об этом распространил Госдепартамент.

Отмечается, что правительство Азербайджана прилагает серьезные усилия для устранения торговли людьми.

В отчете сообщается, что правительство Азербайджана продемонстрировало активизацию усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом, поэтому рейтинг Азербайджана был повышен до уровня 2. Эти усилия включают в себя осуждение большего числа лиц за эти преступления, вынесение более суровых приговоров и сокращение числа условных наказаний по сравнению с предыдущими годами: "Правительство активизировало усилия по защите жертв торговли людьми, увеличило финансирование помощи жертвам и убежища для жертв торговли людьми.

Также внесены поправки в законы, чтобы усилить меры по выявлению жертв трафикинга.