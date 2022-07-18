Грузию призвали прекратить «пинг-понг» с европарламентариями

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает членов правительства отправиться в Брюссель, чтобы выяснить детали условий предоставления стране статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом, как сообщают «Новости - Грузия», она заявила после встречи с делегацией комитета по международным отношениям Европарламента.

Лидеры Евросоюза признали европейскую перспективу Грузии, а также готовность дать ей статус кандидата после выполнения рекомендаций Еврокомиссии. «Эта работа должна быть начата прежде всего в Брюсселе. Я все еще ожидаю, что представители правительства отправятся туда и выяснят детали, как нужно выполнить эти пункты. Когда у нас есть шесть месяцев, для меня абсолютно непонятно и, полагаю, непонятно и для друзей-европарламентариев то, что мы не начинаем работать уже сейчас… Мы должны работать везде, если мы реально хотим того, что поддерживает 85% общества», - заявила Зурабишвили.

Членов правящей партии «Грузинская мечта» глава государства призвала прекратить конфронтацию с членами Европарламента, а заявления о желании Брюсселя втянуть Грузию в войну назвала недопустимыми: «Необходимо, чтобы мы отошли от борьбы друг с другом, которая не только внутри, но и снаружи, и мы слышали своеобразный пинг-понг с европарламентариями… Возможно, иногда лучше, чтобы ответов вообще не было, и я призываю перенести этот диалог немного в иной формат».