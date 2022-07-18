«AZAL стала первой авиакомпанией на постсоветском пространстве, которая начала эксплуатировать самолеты Boeing 787-8 Dreamliner. В настоящее время на флоте нашей авиакомпании два таких самолета. Подписанный меморандум – свидетельство активной работы AZAL и Boeing в рамках установления взаимовыгодного авиационного партнерства на высоком уровне. За годы эксплуатации самолеты данного типа прекрасно зарекомендовали себя. И пополнение флота авиакомпании новыми дальнемагистральными самолетами еще больше расширит географию присутствия «Азербайджанских Авиалиний» в мире», - отметил президент AZAL Джахангир Аскеров.

«Сегодняшнее соглашение – это продолжение нашего долгосрочного сотрудничества с «Азербайджанскими Авиалиниями» по мере того, как авиакомпания обновляет свой флот, чтобы удовлетворить растущий спрос на путешествия, который мы наблюдаем по всему миру. Воздушные суда Boeing 787 активнее других широкофюзеляжных самолетов эксплуатировались мировыми авиакомпаниями во время спада на рынке. Мы уверены в проверенных характеристиках и возможностях этого типа воздушного судна», - сказал президент и главный исполнительный директор подразделения гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил.

Отметим, что Farnborough International Airshow (FIA) проводится раз в два года на территории аэропорта Фарнборо. Оно представляет собой важнейшую всемирную платформу в области аэрокосмического оборудования и технологий. В 2016 году FIA получило статус крупнейшей выставки авиакосмической отрасли в мире. В целом, в FIA ожидается участие более 80 тысяч посетителей, примерно 1500 специалистов авиакосмической отрасли.