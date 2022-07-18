Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России
Постпреды стран Евросоюза утвердили новый, седьмой пакет санкций против России. По словам постпреда Литвы при ЕС, новые ограничения подразумевают новые меры экспортного контроля и заморозку активов Сбербанка, пишут российские СМИ.
«Мы только что утвердили новый пакет санкций против России, в который входят запрет золота, новые меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, санкции против более 50 новых физических и юридических лиц, включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов»,— написал Арнольдас Пранкявичюс в Twitter.