Шеф Пентагона: Война в Украине находится на решающем этапе

Война в Украине, которую развязала Россия, находится на решающей стадии. Помощь союзников и партнеров имеет жизненную важность. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания в формате "Рамштайн", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны США.

"Вы знаете, это решающая фаза конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины жизненно необходима и безотлагательна. Россия думает, что сможет пережить Украину - и пережить нас. Но это лишь последний из череды российских просчетов", - сказал Остин.