У Зеленского ответили на заявление Лаврова о географии войны

Географии Сергея Лаврова научат ВСУ и дальнобойная артиллерия. Именно так советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление главы российского МИД о том, что география задач так называемой "спецоперации" вышла за пределы "ДНР" и "ЛНР". Об этом Подоляк написал в Twitter.

Он отметил, что «очевидно, в Московском государственном институте международных отношений плохо преподавали не только географию, но и международное право».

«Иначе глава МИД России мог бы знать, что война - это война, оккупация - это оккупация, а уничтожение нации - геноцид. А вот географии С. Лаврова научат Вооруженные Силы Украины и дальнобойная артиллерия. Немного терпения», - написал он.