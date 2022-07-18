У Зеленского ответили на заявление Лаврова о географии войны
Географии Сергея Лаврова научат ВСУ и дальнобойная артиллерия. Именно так советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление главы российского МИД о том, что география задач так называемой "спецоперации" вышла за пределы "ДНР" и "ЛНР". Об этом Подоляк написал в Twitter.
Он отметил, что «очевидно, в Московском государственном институте международных отношений плохо преподавали не только географию, но и международное право».
«Иначе глава МИД России мог бы знать, что война - это война, оккупация - это оккупация, а уничтожение нации - геноцид. А вот географии С. Лаврова научат Вооруженные Силы Украины и дальнобойная артиллерия. Немного терпения», - написал он.
Вочевидь у МДІМВ погано викладали не лише географію, а й міжнародне право. Інакше голова МЗС 🇷🇺 міг би знати, що війна – це війна, окупація – це окупація, а знищення нації – геноцид. А от географії С. Лаврова навчать Збройні Сили України й далекобійна артилерія. Трохи терпіння.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 20, 2022