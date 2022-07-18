Главный тренер «Ариса»: «Нефтчи» превосходит нас, но мы его не боимся»

«Мы очень интенсивно тренировались, - говорит белорусский специалист. - Думаю, что готовы к игре. Надеемся на успешный матч против очень опытной команды. «Нефтчи» – клуб с большой историей.

Да, у нас много изменений в команде. Надеемся, что у нас все получится. Надеемся, эти изменения помогут нам. Хотим, чтобы наша игра порадовала наших болельщиков.

У нас хорошая команда. Рад, что я работаю с такими игроками.

«Нефтчи» - фаворит? Если смотреть на историю команд и опыт в еврокубках, то «Нефтчи» нас превосходит. Но это не значит, что мы будем бояться соперника. Мы будем играть дома. Уважаем оппонента, но не боимся.

Было сложно достать информацию о «Нефтчи». Но мы все же смогли, потому что футбольный мир тесен. Много знакомых, которые играли против «Нефтчи». Удалось достать видеоматериал, в котором есть изменения, которые внес новый главный тренер азербайджанской команды.

Самое главное – смело действовать на поле. После контрольных матчей на сборах игра еврокубков – это совсем другое. Тем более, что для нас это историческое событие. Опасаюсь только из-за волнения футболистов.

Мы играем дома, и зрители могут не понять нас, если мы будем играть вторым номером. К тому же мы привыкли атаковать».